Od danas redovne aviolinije za Istanbul

Pegasus će iz Tuzle imati letove za Istanbul svake subote i to od danas pa do okobra do kada je na snazi ljetni red letenja.

U prvom avionu Pegasusa koji je danas sletio u Tuzli stigla je i visoka delegacija za promet i infrastrukturu Republike Turske.Osim ove aviokompanije, tuzlanski aerodrom uspostavlja saradnju i sa turskom niskobudžetnom aviokompanijom AJet. Na ovaj način Međunarodni aerodrom Tuzla pokušava prevazići krizu uzrokovanu odlaskom Wizz aira iz Tuzle.

Osim ove dvije aviokompanije uprava aerodroma vodi intenzivne pregovore sa drugim evropskim kompanijama koje lete na destinacije unutar Evrope,pišu Vijesti

