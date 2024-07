STIŽE NAM VREMENSKI POREMEĆAJ: Oluje će razbiti ljetnu atmosferu

Nad Islandom i Britanskim ostrvima formiran je vremenski poremećaj koji bi krajem sedmice trebao zahvatiti i naše krajeve.

Do nedjelje će nad Slovenijom i u regiji svakim danom biti ljetnije vrijeme. “Vedri, sunčani dani su pred nama, svakim danom će biti za stepen toplije”, rekla je za N1 meteorologinja u ekološkoj agenciji Veronika Hladnik Zakotnik.

Tokom dana u nedjelju temperature će porasti i do 36 stepeni Celzijusa, ali će oluje razbiti ljetnu atmosferu već poslijepodne, prenosi N1 Slovenija.

Najveća vjerovatnoća jake oluje bit će u sjevernom dijelu zemlje. “Teško je predvideti koliko će tačno biti jaki, jer do tada ima još nekoliko dana”, dodala je meteorologinja.

Oluja sa grmljavinom bi se mogla zadržati do ponedjeljka ujutro, a mogući su mjestimični pljuskovi.

Uprkos oluji, zahlađenja se ne nazire. “Zahladit će se za nekoliko stepeni, u ponedjeljak tokom dana oko 30 stepeni Celzijusa, može biti malo više oblačnosti”, objasnila je Hladnik Zakotnik.

“Bit će to kratak događaj, koji prema trenutnim prognozama neće biti jako intenzivan”, zaključila je ona.

