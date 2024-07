Slučaj “beba” potresa Foču: Niko ne zna šta se tačno dogodilo

Iz MUP-a Republike Srpske kažu da je ovaj slučaj u nadležnosti Okružnog javnog tužilaštva Trebinje kojem Foča pripada. Iz OJT Trebinje za N1 kažu da su u toku provjere u vezi sa ovim slučajem.

“U vezi sa saznanjima do kojih su došli službenici PU Foča da se u mjestu Miljevina, opština Foča, lice N.G. porodila u svom stanu, te da se nakon toga ne zna sudbina novorođenčeta, preduzete su operativne rade u cilju utvrđivanja tačnosti navedene informacije o čemu je upoznato Okružno javno tužilaštvo u Trebinju. Nakon sprovedenih provjera službenici PU Foča su ovom Tužilaštvu dostavili Izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama sa prilozima na nihovu ocjenu i dalje postupanje. Tužilaštvo u vezi sa dostavljenim izvještajem preduzima mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju utrđivanja svih činjenica i okolnosti vezano za navedeni slučaj”, naveli su za N1.

UB Foča se ne dovodi u vezu sa ovim događajem

Također su dodali da se Univerzitetska bolnica u Foči ne dovodi u vezu sa predmetnim događajem.

Direktor Univerzitetske u Foči Nenad Lalović za Nezavisne potvrdio je da se sumnja da je majka djeteta uposlenica ove zdravstvene ustanove.

“Čekam izjavu tužilaštva i onda možemo komentarisati sve. Osoba na koju se sumnja jeste zaposlena u bolnici Foča, ali se to sumnja, tako se može sumnjati i da sam ja na Marsu, ali nisam, evo me sjedim ovdje”, rekao je on.

Na cijeli ovaj slučaj hitne odgovore trebaju dati pravosudni organi kako bi javnost konačno saznala šta se tačno desilo sa ovim djetetom,piše N1

