Predstavnički dom na hitnoj sjednici usvojio Budžet BiH!

Za je glasalo 23, 16 protiv, nije bilo suzdržanih.

Ministar finansija i trezora BiH Srđan Amidžić je, obrazlažući predloženi budžet institucija BiH za 2024. godinu, kazao da je nažalost realnost Bosne i Hercegovine da je ona u svojoj istoriji svega dva puta usvojila budžet u redovnoj proceduri.

– Uvijek smo ulazili u privremeno finansiranje i to nije pitanje za Ministarstvo finansija i trezora, to je sigurno neko političko pitanje. Nažalost, ta se praksa nastavlja, ali to je vjerovatno stvar kompleksne političke realnosti Bosne i Hercegovine – naveo je ministar Amidžić.

Kad je u pitanju sam budžet institucija BiH, kazao je da je to jedan potrošački budžet, gdje najveći dio rashoda odlazi upravo na primanja zaposlenih i materijalne troškove.

– Mi na plate, različite vrste naknada, potrošimo gotovo milijardu konvertibilnih maraka, dok na materijalne troškove potrošimo preko 200 miliona konvertibilnih maraka – kazao je Amidžić.

Istaknuo je da budžet nema značajniju razvojnu komponentu i “to nije stvar političkog stava, to je jednostavno stvar činjenica”.

– Kad je u pitanju Predsjedništvo BiH, imali smo jednu manju izmjenu koja je usvojena, a ona se odnosila na to da se Memorijalnom centru Srebrenica poveća iznos za 100.000 KM. Dužan sam da vam kažem da, kad je u pitanju budžetski zahtjev Memorijalnog centra Srebrenica, on je bio usvojen i bio uvažen u potpunosti. Nijednu stavku od onoga što je taj budžetski korisnik naveo mi nismo umanjili – kaže Amidžić.

Sadržajno posmatrano, što se tiče samog prijedloga zakona o budžetu institucija BiH, naveo je da je budžetski okvir je 1.355.400.000 KM, što predstavlja povećanje u odnosu na prethodnu godinu za 40 miliona KM.

– To povećanje je, prije svega, zahvaljujući dobiti koju je ostvarila Centralna banka, koja po zakonu se uplaćuje za institucije BiH. Kada su u pitanju svi budžetski korisnici, oni će imati sasvim dovoljno sredstava da mogu da funkcionišu na najnormalniji način – tvrdi ministar finansija i trezora.

Kada je riječ o Ministarstvu odbrane BiH, o kojem se u javnosti polemisalo, Amidžić je kazao da predviđena sredstva ne da će biti dovoljna, već odgovorno tvrdi da će ostati viška sredstava kada je u pitanju Ministarstvo odbrane.,pišu Vijesti

Po njegovim riječima, u pitanju najveći budžetski korisnik i “ono što njega karakteriše jeste da on nikad nema ostvarenje izvršenja u stoprocentnom iznosu”.

