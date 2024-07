U Neumu zadovoljni sezonom, ali uvijek isti problem: ‘Sve je teže…’

Hotelijeri u Neumu zadovoljni su i predsezonom i samim početkom sezone. Maj i juni su bili iznenađujuće dobri, dok je početak jula tradicionalno malo slabija popunjenost. Od sredine jula očekujemo stopostotna popunjenost u svim hotelima, pa i u privatnom smještaju – rekao je u razgovoru za Fenu predsjednik Udruge hotelijera Općine Neum Branimir Butigan.

Tradicionalno se posljednjih godina „geografska slika“ gostiju ustalila.

– Što se tiče hotela i njihovih gostiju to je jedan miks iz zapadnih zemalja: Francuska, Njemačka, Austrija, Poljska, Slovenija, a ima i domaćih individualaca. U privatnom smještaju su to većinom domaći gosti, u kombinaciji sa našim ljudima iz dijaspore – kazao je Butigan.

Neum, kao i sve destinacije na Jadranu, ima probleme s radnom snagom.

– Plate su vrlo pristojne, sigurno više od plata u ostalim dijelovima BiH, ali situacija iz godine u godinu je sve teža i teža. Baza radnika su domaći Neumljani, a onda ih nadopunjavamo sezonskim radnicima, ako se mogu nazvati tako, jer je nama potrebna radna snaga u razdoblju od sedam do deset mjeseci. Po nekim hotelima se pojavljuje i strana radna snaga, ali u manjem broju koji nije značajan. Hoće li to biti pravac u kojemu ćemo ići u budućnosti? Svi su izgledi da hoće, ali nadamo se da da ćemo s domaćeg tržišta privući radnike adekvatnim uvjetima – ističe predsjednik neumske Udruge hotelijera.

Od uvođenja eura kao službene valute cijene u susjednoj Hrvatskoj za dio gostiju postale su previsoke, a neumski turistički djelatnici ističu kako su u Neumu cijene u odnosu na prošlu godinu neznatno porasle, ali su i dalje više nego konkurentne u odnosu na slične destinacije u Hrvatskoj.

– Neum je sigurno u srcu sezone 40 do 50 posto jeftiniji, npr. od Makarske rivijere i sličnih destinacija, da ne spominjemo Split i Dubrovnik. Što se tiče ugostiteljskog sadržaja u Neumu, sigurno je da je došlo do nekog poskupljenja, ali je moralo doći zbog poskupljenja namirnica. Opet je to dosta jeftinije u Hrvatskoj te bih se usudio reći da što je tamo u eurima, ovdje je u markama – istaknuo je Butigan.

U zadnje vrijeme svjedoci smo da se lokalno stanovništvo u popularnim turističkim destinacijama širom Europe buni i prosvjeduje protiv masovnog turizma. U jedinom bh. gradu na moru za sada nema takvih reakcija,pišu Vijesti

– Ovdje situacija nije takva, nije došlo do toga. Svi ovdje živimo za i od sezone, neko direktno, a neko indirektno. Nema pobuna protiv turizma, velika gužva u Neumu nije vremenski duga, ta dva mjeseca se izdrže, a van toga se radi o turistima koji dolaze s autobusima koji posjećuju i ostale destinacije tako da se ne stvaraju pretjerane gužve po plažama niti opterećuju neumsku infrastrukturu – zaključio je predsjednik Udruge hotelijera Općine Neum Branimir Butigan.

