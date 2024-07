Federer uputio iznenađujuće riječi Đokoviću

Svi žele intervju sa njim zbog njegovog značaja za londonski gren slem. Naravno, pitanja o najvećim rivalima su neizbežna, pogotovo jer Novak Đoković ima šanse da ove godine izjednači njegov rekord u broju titula u teniskoj katedrali.

Federer ima osam, Đoković jednu manje.

”Neka Novak samo nastavi da ruši rekorde”, rekao je Švajcarac u podkastu – ”Šta sada? Sa Trevorom Noom”, piše Sport klub.

”Nadam se da će Endi moći da igra koliko mu kuk dozvoljava, jer još ima želju. Rafa zna da je bio u teškoj situaciji i vjeruje da može i dalje da pobjeđuje koliko je moguće”.

Povod za intervju je bio dokumentarac ”Poslednjih 12 dana”, čija tema je Federerov odlazak u penziju, pa je logično da je najviše riječi bilo o njegovoj karijeri.

”Vjerovatno najvažnije je da mi taj film nismo snimali za publiku nego za nas. Za moju djecu, za moj tim, za moje prijatelje da mogu da ga jednog dana pogledaju. Nisam želio kamere stalno oko mene, pogotovo ne kod kuće jer želim da sačuvam djecu od svega toga. Uvijek sam bio otvoren prema medijima, osim kada sam kod kuće. Privatno je privatno”.

Ali kada se kraj primakao, Federer je malo popustio.

”Tog ljeta sam već shvatio da moje koljeno neće biti bolje i počeo sam da razmišljam gdje da se povučem. Riješio sam da to bude na Lejver kupu u Londonu, baš tada me je pozvao Rafa i odlučili smo da igramo zajedno dubl. Tada sam riješio da se to snima, jer sam znao da će biti opušteno”, rekao je Rodžer.

Kaže da mu nisu odgovarale novine koje ulaze u tenis.

”Tačno je da treba znati dobre i loše strane protivnika, ali u mojim najboljim godinama ja sam se koncentrisao na svoju igru a ostalo sam rešavao. Posljednjih godina su na scenu došli analitičari i slušao sam stvari kao ‘u presudnim poenima on u 73 odsto slučajeva igra na tu stranu…’ I šta da radim, da čekam njegovu loptu tu ili da razmislim da on zna da ja znam šta on radi u većini slučajeva i da igram na intuiciju. Tako sam i radio, nisam želio da znam te podatke, već me je vodila intuicija”, zaključio je legendarni Švajcarac, pišu nezavisne.

