Poznati finalisti Roland Garrosa

Španac je u dramatičnih pet setova, 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3 izbacio Jannika Sinnera, a u drugome meču Zverev je sa 2:6, 6:2, 6:4, 6:2 bio bolji od Norvežanina Caspera Ruuda.

Alcaraz, treći, i Zverev, četvrti igrač svijeta, do sad su se u karijeri sastali devet puta, a Zverev je slavio pet puta. Alcaraz ima priliku osvojiti svoj treći Grand slam dok Nijemac lovi prvu titulu u karijeri. Dosad je samo jednom igrao u finalu, 2020. na US Openu.Danas će u finalu ženskog turnira igrati prva igračica svijeta Iga Swiatek i Talijanka Jasmine Paolini, kojoj je do ovog turnira 4. kolo Australian Opena bio najbolji rezultat u karijeri na Grand slamovima. Swiatek lovi pet GS naslov u karijeri i treći uzastopni u Parizu,pišu Vijesti

