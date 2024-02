Šok u Buenos Airesu: Alcaraz ispao i nastavio crni niz

Tako Španac neće braniti naslov u Argentini, a trofej nije uzeo od prošlogodišnjeg Wimbledona.

Treća sreća, rekao je nakon pobjede uzbuđeni Jarry, koji je lani izgubio od Alcaraza u Riju, a potom i u Wimbledonu, gdje mu je za dlaku izmakao plasman u peti set.

U prvom setu niti jedan nije imao break lopte, u tri gema stigli su samo do dvojke, no Čileanac je bio autoritativan u tie breaku i došao do prednosti.

Alcaraz je napravio break u prvom gemu drugog seta, činilo se da bi to mogao biti znak buđenja, no Jarry mu je odmah uzvratio, te je agresivnom igrom uspio maknuti Španjolca iz kreveta.

Carlitos se nije predavao, stvorio je dvije break lopte kod 3:5, ali Jarry nije paničario, dobio je drugu meč loptu i pretvorio ju inside out forhendom.

Za četvrti naslov u karijeri 28-godišnji Giari borit će se s Facundom Diazom Acostom. prenosi n1

Facebook komentari