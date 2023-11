Đoković ponovo u sukobu sa publikom: Pogledajte reakciju nakon sramnog ponašanja navijača

Srpski teniser Novak Đoković sastaje se sa Holgerom Runeom u četvrtfinalu mastersa u Parizu od 19:30.

I u osmini finala publika je pravila problem Novaku, a ti sukobi nastavili su se i u ovom meču.

Tokom drugog servis gema neko iz publike je glasno uzviknuo što je zasmetalo Novaku.

Okrenuo se i oštro pogledao prema tribinama i taj pogled nam je sve govorio.

Ipak, to mu nije smetalo da osvoji taj gem, jer je nakon njega vezao četiri poena i poveo sa 2:1. prenosi n1

When they include service charge on the bill ????@DjokerNole #RolexParisMasters pic.twitter.com/NIbDbuS1Mv

— Tennis TV (@TennisTV) November 3, 2023