Snimljeni zajedno: Đoković u društvu slavne pjevačice rođene na Kosovu

Nju nasmijanu, a Novaka „zapanjenog“ kamera je snimila zajedno na meču Novog Zelanda i Južne Afrike u Parizu, gdje će srpski teniser igrati i braniti finale mastersa.

Rita Ora se nedavno na svom koncertu ogrnula srpskom zastavom koju joj je poturio jedan posetilac.

Prije samo nekoliko mjeseci je također bila u centru pažnje javnosti kada je odmahnula rukom i prevrnula očima na pojavu Novakovog bilborda u Londonu.

Od tada do danas su se stvari očito promijenile, pa su se njih dvoje upoznali i našli zajedno na utakmici.

Snimak njih dvoje sa stadiona iznenadio je mnoge, a britanski Daily Mail podsjeća da je ona tamo zbog supruga.

Taika Vaititi je Novozelanđanin povezan sa nacionalnim timom svoje domovine, preko platforme NZR+, a još uvijek se ne zna da li je tamo Rita Ora otišla sa Đokovićem ili su se sreli slučajno.

Njih dvoje nisu bili jedini poznati na tribinama pošto se tamo našla i Sophie Turner, slavna glumica iz serije „Igra prijestola“, ali i Rodger Federer. prenosi N1

In Paris for the last Masters 1000 of the year, Novak Djokovic is enjoying the Rugby World Cup final in the stands with Rita Ora ???? pic.twitter.com/B3C2mivWxE

— We Are Tennis (@WeAreTennis) October 28, 2023