Veliko iznenađenje na US Openu: Ništa od finala Đokovića i Alcaraza

Danil Medvedev je izveo veliko iznenađenje pobjedom u polufinalu nad brojem 1 i aktuelnim osvajačem njujorškog Grand Slama, Carlosom Alcarazom 7:6, 6:1, 3:6, 6:3.

Tako je treći teniser svijeta izborio sutrašnje finale protiv drugog, Novaka Đokovića.

Daniil Medvedev clinched a spot in the US Open final for the third time.

How it sounded on US Open Radio ????️???? pic.twitter.com/ySw7cTA1wH

