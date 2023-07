Nadalu navijači postavili čuveno pitanje, njegov odgovor naljutit će mnoge

Španca su presreli navijači tokom odmora u Grčkoj, te je jedan od njih postavio čuveno pitanje. Nadal je ekspresno dao odgovor koji će posebno iznervirati navijače Real Madrida.

“Bolji je Messi, ali sam veliki navijač Real Madrida“, rekao je Nadal, piše PRESS.

Španac do kraja sezone neće igrati tenis zbog povrede koja ga muči od Australian Opena, te ćemo ga na terenu ponovo gledati naredne godine.

While on holiday in Greece, Rafael Nadal says Messi is better than Ronaldo ????⚽ pic.twitter.com/kwZkpgsMrq

— Luigi Gatto (@gigicat7_) July 23, 2023