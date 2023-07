Razočarani Đoković poslao poruku: Razmišlja da napusti Srbiju i pokrene projekte van nje

Najbolji srbijanski teniser Novak Đoković nedavno je vratio terene Teniskog centra gradu Beogradu.

Od tada se špekulira o tome ko će preuzeti brigu o njima, a sada se oglasio i sam Đoković te je dao Srbiji prijedlog šta bi trebala uraditi s njima.

Prijateljski prijedlog

– Vraćamo centar gradu, ne znamo šta će se sada desiti, šta će grad odlučiti da radi sa tim klubom. Po meni, dao sam neki svoj prijateljski prijedlog da to bude nacionalni teniski centar koji već 15 – 20 godina unazad stoji kao velika želja Teniskog saveza Srbije i svih nas teniskih radnika.

Ovaj sport, koji je mnogo dao Srbiji, zaslužuje da ima teniski centar. To je idealno – rekao je Đoković.

Zanimljivo da je na novoj lokaciji počeo da gradi svoj klub koji možda neće ni biti u Srbiji.

– Okrećem se dalje novim projektima i u narednih par godina će se nešto ostvariti na tom planu, na drugoj lokaciji, da li u Srbiji ili ne, vidjet ćemo – istakao je Đoković.

Nije dobio dozvolu

Ono što je interesantno je da rekorder po broju osvojenih Gren slemova (23) nema gdje da trenira u svom rodnom Beogradu.

– Što se tiče moje baze u Beogradu, to još ne znam. Pretpostavljam da će biti Gemaks, dvorana. Što se tiče šljake i betona na otvorenom, to ćemo vidjeti. Možda čak i 25. maj u zavisnosti od toga ko će tamo ući i kako će se to voditi – poručio je Đoković.

Inače, Đoković je bio razočaran što nije dobio dozvolu za proširenje terena svog Teniskog centra na Dorćulu.

Ranije se špekuliralo da Đoković želi da napravi pravu akademiju po ugledu na oprobane modele koji postoje u svijetu, piše avaz.

