Đoković je imitirao Ivaniševića i nasmijao navijače u Parizu

Novak Đoković će pokušati iskoristiti izostanak Rafaela Nadala i osvojiti Rolan Garos, čime bi prestigao Španca i postao teniser s najviše titula na Gren slem turnirima (23).

Đoković je jučer stigao u Pariz, a danas je odradio i prvi trening. Zbog Novaka je stigao veliki broj gledaoca koji su pratili njegov trening, a on im je priredio i sjajnu zabavu.

Naime, Đoković je imitirao svog trenera, a nekada proslavljenog hrvatskog tenisera Gorana Ivaniševića. Dobro je iskopirao Ivaniševićev stil i način serviranja, a publika se nasmijala.

Do you know who Novak Djokovic is imitating?

