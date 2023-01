Novak Đoković osvojio 10. titulu u Melbourneu

Fenomenalni srbijanski teniser u finalnom meču prema očekivanjima pobijedio je grčkog tenisera Stefanosa Tsitsipasa sa 3:0 u setovima (6:3, 7:6/4, 7:6/5) i tako potvrdio dominaciju u Australiji.

Prvi set

Prvi set je trajao svega 38 minuta. Đokoviću je bio dovoljan jedan break da mirno privede set kraju

Ključni je bio četvrti gem, kada je Nole pri rezultatu 2:1 napravio break, potvrdio ga i bez većih problema došao do vodstva u setovima sa 1:0.

Zanimljivo, srbijanski as je u prvom setu imao tri break lopte, dok Tsitsipas ništa nije mogao na servis Đokovića.

Drugi set

U drugom setu gledali smo najviše uzbuđenja. Grčki teniser se “probudio” nakon početne treme i polako dolazio do svojih prilika za break.

Prvu priliku za break pri rezultatu 5:4. Ujedno to je bilo i prilika za set, ali je Nole pokazao stabilnost, sačuvao mirnoću i došao do 5:5.

Nakon što je kasnije rezultat bio 6:6, igrala se odlučujuća 13. igra. U tie-breaku Novak je brzo poveo sa 4:3, Stefanos se vratio na 4:4, ali odmah izgubio svoj servis (4:5), da bi Đoković sa dva brza poena došao do drugog seta (7:6/4).

Treći set

U trećem setu Tsitsipas je odmah napravio break, ali njegovo slavlje nije dugo trajalo, jer je Nole uzvratio i poveo sa 2:1.

Teniseri su zatim držali svoj servis do 4:4, Nole poveo sa 5:4 i imamo 30:30, ali nije uspio da dođe do meč lopte. Kratko je vratio loptu nakon servisa Stefanosa, što je Grk iskoristio i vinerom došao do 5:5.

Kasnije je bilo 6:6 i novi Tie-break. U njemu je Đoković brzo poveo sa 5:0, Tsitsipas se malo kobeljao (2:5), ali nije mogao ništa više od časnog poraza.

Nole je iskoristio treću meč loptu i došao do velike pobjede (7:5 u Tie-breaku).

To je rezultiralo novom pobjedom Đokovića i 10. naslova u Melbourneu. Ujedno i prvo mjesto na ATP listi.

Izjednačiose sa Nadalom po broju Grand Slam titula

Srbijanski teniser pobjedom nad Stefanos Tsitsipasom se izjednačio sa Rafaelom Nadalom s 22 Grand slam titule.

Podsjetimo, Španjolac je do tog broja također došao na Australian Openu, i to prošle godine na kojem Novak Đoković nije igrao, jer mu nisu dozvoli nastup jer nije bio vakcinisan. prneosi “Radiosarajevo“.

