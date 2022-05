Nadal: Nažalost, moja svakodnevnica je jako teška

Španski teniser Rafael Nadal senzacionalno je sinoć ispao s mastersa u Rimu, nakon poraza od Denisa Šapovalova. U prvom setu Kanađanina ga je pomeo, a onda u sljedeća dva, poslije niza uzetih i izgubljenih “breakova”, morao je čestitati bolje – 6:1, 5:7, 2:6 poslije dva sata i 40 minuta igre. Opet je Rafa imao problema s stopalom. To je povreda koja će ga, kako je rekao nakon mečao, pratiti cijeloga života. Tako će očito biti i na Rolan Garosu na kojem će se od 22. maja boriti za svoj 22. gren slem naslov – njegov 14. u Parizu, piše Avaz.

– Ponovno me je jako boljelo stopalo, u depresivnom je tonu legendarni teniser nakon meča objašnjavao nimalo optimističnu situaciju i dodao:

– Ja sam igrač koji živi s povredom – nije to ništa novo. To je nešto što me stalno prati i pratit će me. Nažalost, moja svakodnevnica je jako teška, sada sam potpuno iskren. Čak i u takvoj situaciji, pokušavam, dajem sve od sebe… ali reći ću vam, frustrirajuće je kada većinu dana ne možete ni trenirati kako biste željeli. Otkad sam se vratio, situacija s nogom je dosta teška. Ali ono što mi je posebno teško prihvatiti i ono što me najviše muči i najteže pogađa je da sam zapravo počeo igrati bolje, vratio sam pravu formu, objasnio je Nadal apsurdnu situaciju u kojoj se nalazi.

