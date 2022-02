Đoković za SK: Ponizili su me na svjetskom nivou

Na pitanje da li je na epizodu u Australiji stavio tačku i okrenuo novu stranicu, Novak odgovara:

“Ne mogu da izbrišem iz sjećanja ono što se dogodilo. Toliko je sve svježe. Bilo je i drugih stvari koje su me uzdrmale i koje ne mogu da zaboravim. A kamoli ovako nešto! To je stvarno bio presedan u svakom smislu. Mogu da prihvatim da je to tako kako jeste, i da nastavim dalje. Ono što sigurno nećete čuti ili vidjeti od mene je da bježim od odgovornosti i želje da odgovorim nekome na neko pitanje. Ništa ne krijem, ni od koga ne bježim. Tu sam, pozvao sam BBC koji nije uvijek bio prijateljski nastrojen prema meni. Došli su u Beograd i hvala im na tome. Skoro sat i po vremena smo pričali, iako su oni objavili samo pola sata intervjua.“, rekao je Đoković.

Zašto baš BBC?

“Da sam pozvao nekoga sa kim imam dobar odnos, rekli bi: ‘Evo ga, on je namjestio intervju da ga ništa ne pitaju, bježi od neugodnih situacija, krije nešto…’ To je najveći razlog zašto sam ih zvao. Oni koji su me najviše kritikovali mogli su da dođu i da me pitaju sve što žele.“, jasan je Đoković.

“Stvorila se ružna slika o meni“

Sport i politika?

“Za mene je sport uvijek bio iznad politike. Iako neki misle da sam ja politizovao cijelu ovu situaciju, da sam ja namjerno želio da uđem u zemlju i da privučem pažnju. Oni misle da sam ja više ušao u politiku nego u sport. Ali baš je suprotno: Ja sam otišao jer sam sportista i zato što je to mjesto gdje sam bilježio svoje najbolje retultate. Htio sam da poštujem svoje kolege i zato se nisam oglašavao sve dok se to nije završilo. Stvorila se jedna jako ružna slika o meni. Ponizili su me, ako mogu da kažem i na svjetskom nivou. Zato je bitno da imam priliku da uvijek kažem nešto, ako neko želi nešto da me pita, odgovorit ću, ponavljat ću svoje odgovore jer nemam šta drugo da dodam osim onoga što sam rekao za BBC.”, rekao je Đoković.

Đoković je svjestan da je svojim nepokolebljivim stavom o (ne)vakcinaciji stekao veliki broj kritičara.

“Istina je istina, a moj stav je moj stav. Ja znam da će mene ljudi nastaviti da kritikuju zato što sam odlučio da se ne vakcinišem i zato što imam stavove koji su za ljude neshvatljivi. Poštujem svačiju odluku. Nadam se da će ljudi, ako ne razumiju, barem da poštuju. Ne mislim da ugrožavam bilo koga. To je moja odluka, svjestan sam posljedica, nije u mojim rukama, ne zavisi od mene da li ću ići u Indian Wells ili na neke turnire“, kaže Novak i dodaje:

“Trenutno uživam u tenisu. Zahvalan sam i ponosan na sve što sam postigao. Ovaj sport mi je toliko toga pružio. Trudim se da istom mjerom uzvratim, a to da me ljudi ne vole ili kritikuju zbog ovoga ili onoga, toga će uvijek biti. Mediji žive od senzacionalizma. Mnogi mediji, ne svi. Pričam sa vama jer znam da niste takvi“, rekao je Đoković.

“Uradio sam sve što je od mene bilo traženo. Bio sam u poziciji kao i svaki drugi teniser. Vidim da postoji neko uvjerenje da sam ja bio privilegovan i dobio taj status zbog onoga što jesam. Reći ću nešto što je BBC isjekao, a ovo ću ponavljati kao papagaj: Svi su imali isto izuzeće, ja sam došao u Australiju, deset dana prije mene teniserka iz Češke i trener iz Hrvatske su ušli sa identičnim izuzećem. Ona je igrala turnir, on je trenirao svog igrača i nikakav problem nije bio. Odjednom je problem nastao zbog toga što sam ja došao. Zbog čega? Vi mi odgovorite.“

“Htio sam da se zahvalim… Bio sam i kod bivšeg predsjednika“

Stalno se prepliću politika i tvoja karijera. Tvoj sastanak sa predsjednikom Srbije pokrenuo je lavinu komentara.

“Svjestan sam toga. Vidio sam da ljudi misle da ja sada podržavam predsjednika i njegovu političku stranku u predizbornoj kampanji. Bilo je spekulacija na tu temu i osuda. U posljednjem periodu sam navikao na osude internacionalnih medija, a sada i domaćih. Ipak, narod je stao uz mene, hvala svim Srbima širom svijeta. Video sam svu podršku, slušao sam snimke, ljude koji su me dočekali na aerodromu, poruke na kuli Beograda na vodi. Otišao sam kod predsjednika Srbije jer sam želio da sa zahvalim čovjeku koji je kao državnik stao iza mene, kao i premijerka. Otišao sam kod njega kao građanin Srbije, kao sportista, kao neko ko je osjetio tu podršku. Želio sam da mu se zahvalim i to javno jer je on to zaslužio, kao i svi koji su stali iza mene. Ne ulazim ni u kakvu politiku ili predizborne kampanje, uvijek je loš trenutak za to. Ja to nisam radio ranije. Dobio sam od bivšeg predsjednika priznanje, bio sam u Skupštini. Trudio sam se da se uvijek držim dalje od te političke sfere. Kada sam to išao da uradim, bio sam svjestan da će ljudi da pričaju o tome.“, rekao je Đoković.

Oko spota vladajuće stranke se podiglo najviše bure?

“Ja taj spot nisam vidio. Vidio sam samo na instagramu isječak našeg susreta koji je predsjednik objavio. Nije bilo pominjanja stranke. Ljudi će uvijek da traže iglu u plastu sijena i trudićt e se da izvrnu sve na svoju stranu. Ako ćemo tako, ja sam išao protiv države i njegove stranke kada sam podržao proteste. I njemu sam rekao da to nije imalo nikakve veze sa politikom. Podržao sam svoj narod koji je izašao na ulice da se bori za čistiji vazduh, vodu i hranu. To su elementarne stvari. To je problem koji datira 15 ili 20 godina unazad. Mi imamo zagađen vazduh u Beogradu i to nema nikakve veze sa bilo kojom vlasti,“ naglasio je Đoković. piše Sport Klub“.

