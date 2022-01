Francuska teniserka oduševila javnost: Nije željela da preda meč iako nije mogla da stoji na nogama

Francuska teniserka Harmoni Tan (Harmony) je svojim potezom oduševila trećeg dana Australian Opena, piše Avaz.

Tan je ispala sa turnira, ali je ispala prava junakinja svojom željom da se bori uprkos iscrpljenosti koja ju je slomila.

Djevojka porijeklom iz Kambodže je bila na ivici kolapsa, u jednom trenutnu nije mogla da stoji, ali nije željela da preda meč.

Na kraju je morala da posluša medicinske savjete i odustane u trećem setu pri vodstvu Elene Svitoline (Elina) 6:3, 5:7, 5:1.

Harmoni je čestitala Ukrajinki na mreži, a onda su morali u kolicima da je izvedu sa terena uz ovacije publike. Svitolina će u trećem kolu AO igrati sa Bjeloruskinjom Viktorijom Azarenkom (Victoria).

Get well soon, @tanharmony ❤️ @elinasvitolina advances after Harmony Tan retires due to injury at 6-3, 5-7, 5-1.#AusOpen · #AO2022 pic.twitter.com/2IIIVzxvrB

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 19, 2022