Novak može izgubiti i prvo mjesto na ATP listi

Novak Đoković ostao je bez šanse da odbrani pehar na Australijan openu, a mogao bi da ostane i bez statusa prvog tenisera svijeta. Poslije presude Federalnog suda i potvrde ukidanja vize, Srbijancu se „ljulja“ pozicija na kojoj je proveo 355 sedmica, piše Avaz.

Najveća prijetnja Medvedev

Najveća prijetnja Novaku je Danil Medvedev (Daniil), u ovom trenutku drugoplasirani na ATP listi. Razlika između Đokovića i Rusa je 2.080 poena. Novak svakako ostaje bez 2.000, jer nije u situaciji da brani rezultat od lani, a to je pobjeda u finalu. Samim tim otvoren je put 25-godišnjem Moskovljaninu da ga prestigne.

Medvedev brani 1.200 bodova osvojenih na osnovu činjenice da je prošle godine igrao finale. Ukoliko bi osvojio naslov, na meniju bi imao dodatnih 800 i tako bi poslije duge vladavine smijenio Novaka na vrhu.

Upravo Danil Medvedev osvajač je posljednjeg grend slema, u finalu US opena je savladao baš Novaka, tako da mu se daju ogromne šanse da dođe do trona.

Prijeti i Zverev

Šansi se nada još jedan predstavnik mlađe garde. U pitanju je Aleksandar Zverev (Alexander), trećeplasirani na ATP listi. Nijemac trenutno zaostaje za Novakom 3.045 bodova, a s obzirom na to da je 2021. na AO dogurao samo do četvrtfinala brani svega 760 bodova. Ukoliko bi Zverev osvojio titulu na Austrlijan openu to bi mu donelo dodatnih 1,240 poena i proboj na lidersku poziciju rang liste najboljih tenisera svijeta.

Facebook komentari