“Nadal i Federer ne bi učinili to što je učinio Đoković”

Posljednja se pojavila informacija da je Đoković bio 16. 12. pozitivan na PCR test i da je to bio glavni argument za izuzeće.

“Navodi se 16. prosinca, vjerojatno je podešeno nakon Davis cupa, prije treninga gdje je snimljen. Ali su se pojavile slike s nekog eventa u pošti pa drugi dan s mnoštvom djece na dodjeli nagrade najboljim mladim beogradskim sportašima. Postoji i novi moment, tvit Patricka McEnroea koji je pustio formular gdje se vidi da je datum podnošenja za izuzeće 10. prosinca. Postavlja se pitanje je li možda datum kasnije promijenjen, ali sigurno da se očito išlo njemu na ruku… Tu neće bit pobjednika, ni Đoković ni Australija, nije nitko kriv, niti potpuno bijel”, rekao je Galić.

Podsjeća da nije Đoković jedini koji je tražio izuzeće.

“26 ih je tražilo, na osnovu raznih razloga. Tri zbog istog razloga kao on, preboljenje, a mogu reći da je i jedan hrvatski predstavnik. Moramo reći da je u pitanju i pratnja, ne samo tenisača. Jedan je iz Hrvatske pratnje. Ušao je u Australiji, bio je 10 dana i kad je počela afera s Đokovićem, on je pozvan i vratio se u Zagreb”, kaže Galić.

Problematični su i Đokovićevi prijašnji stavovi.

“Da nije prije imao takve jasne stavove protiv, možda nije deicidirano rekao, ali po ponašanju je dao naslutiti da se ne želi cijepiti, da je protiv cijepljenja. Ako je Đoković htio ostati antivakser, trebao je postupiti kao Pierre-Hugues Herbert i Tennys Sangdren, njih dvoje su jasni antivakseri, rekli su ne želimo se cijepiti i ne idemo u Australiju. Tim bi dobio poštovanje. Problem je što je pokušao izbjeći pravila ulaska”, smatra Galić.

Mišljenja je da će Đokovićevi odvjetnici imati velikih problema dokazati nejgovu nevinosti de ta će vjerojatno biti vraćen u svoju zemlju.

“Politika se definitivno uplela, ali ima i sportski. Svaki turnir želi Novaka Đokovića, on je statistički već sada najbolji tenisač svih vremena. Direktor Australian Opena očito je htio njega dovesti pod svaku cijenu”, rekao je.

Neki pak kažu da su u u pitanju Rafael Nadal ili Roger Federer, da bi situacija bila drugačija.

“Postavit ću kontra. Neću reći da je Đoković falsificirao dokument, ne mogu to tvrditi, ali bi li se Nadal i Federer pojavili s dokumentom upitne valjanosti? Oni to ne bi napravili. Neće to napraviti i to je osnovna razlika. Sigurno ne bi probali ući u zemlju znajući da posjeduju nešto dvojbeno. Nevjerojatno je da svjetska javnost ne zna da je Đoković imao drugi put koronu”, rekao je Galić,piše N1.

Facebook komentari