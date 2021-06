JAVIO SE! Ovo je DJEČAK KOME JE NOLE DAO REKET – sada je po prvi put ispričao ŠTA JE REKAO Đokoviću

Sjajno muško finale na Rolan Garosu obilježilo je nekoliko trenutaka. Dok je Cicipas bio u naletu snage, Novak Đoković je dobio silnu podršku iz prvog reda tribina, piše “Telegraf“.

Bio je to Mateo, meksički dječak, koji je bodrio Noleta i kad mu nije išlo. Srbijanski as se vratio u meč poslije male pauze u svlačionici i pobjedio Grka sa 3:2 u nevjerovatnom preokretu.

Poslije meča Đoković mu je poklonio reket, a ta slika je obišla svijet, a još kada se saznalo da je dječak Meksikanac, to je izazvalo veliku pometnju.

– Nisam znao da me Đoković sluša, bio sam iznenađen što me je uopšte čuo – počeo je Mateo priču za Imagen Deportes.

– Sve je počelo na polufinalu protiv Nadala na koje sam bio pozvan. Davao sam mu i tada savjete, poruke motivacije, govorio mu je stvari poput “Ti to možeš”, “Nije ništa strašno”, “Dobra strategija, nastavi tako…” i motivisao sam ga da nastavi tako.

– To sam govorio na engleskom. Ja sam mislio da me ne čuje, ali na moje iznenađenje na kraju sam osjetio da me čuje.

– Za mene je djelovalo skoro nemoguće, jer Nadal je kralj šljake. Činilo mi se veoma teško, ali sam nastavio da ga motivišem – kaže Mateo i objašnjava dalje:

– Ne igram tenis, ali mnogo volim da gledam igru. I imao sam sreće da me pozovu na meč finala. Mnogo mi se sviđa taj sport. Ja igram fudbal. U Meksiku navijam za Ameriku, a u inostranstvu od srca navijam za Madrid, ali za sada za PSG.

– Na kraju mi je donio kapu. I osjetio sam da, kada mi je dao kapu i kada me je već poznavao malo, približio mi se poslije i rekao sam mu “Čestitam, ti si velik” i otišao je. Kasnije se vratio i dao mi je reket. To iskustvo nema cijenu, reket ću zadržati.

Podsjetimo, otac dječaka je poslije meča otkrio da se Novak nije zaustavio na tome što je svom navijaču dao samo reket.

Nakon što ga je vidio kako skače od sreće, Novak je pogledao ka Mateu i rekao mu je da ostane tu. “Vratit ću se poslije”, obećao mu je najbolji teniser svijeta, koji je nakon finala imao obaveze za davanje intervjua i ceremoniju dodjele pehara.

Đoković je nakon svega ponovo došao do Matea, u svojoj torbi je našao dva kačketa, jedan je dao svom vjernom navijaču, a drugi njegovoj sestri, a dječaka je pustio na drugu stranu ograde i razgovarao je sa njim.

– To je vrlo topao trenutak za njega, mislim da ga neće nikad zaboraviti. Novak mu mnogo znači, bio je to trenutak sreće.

Inače, dva dana poslije Rolan Garosa, snimak koji je obišao planetu, a na kome najbolji teniser svijeta Novak Đoković poklanja reket dječaku po završetku finala Rolan Garosa protiv Stefanosa Cicipasa počeo je da nestaje sa naloga na internetu. “Yahoo sport” piše da ga je uklonio Teniski savez Francuske sa Tvitera, zbog autorskih prava, što je izazvalo bijes pojedinih korisnika jer se radi o lijepom gestu najboljeg tenisera svijeta.

#VIRAL Qué imágenes. El tenista serbio Novak Djokovic le regaló su raqueta a un niño mexicano tras obtener el título de Roland Garros 2021. Un momento que Mateo recordará por el resto de su vida. (VIDEO) https://t.co/wUpP3xumT7 pic.twitter.com/ZaMVBHLezp — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) June 15, 2021

