Jelena Đoković iznenadila: “Novak mi je tri puta dao otkaz”

U okviru panel diskusije pod nazivom “Budućnost je sada”, Jelena Đoković, supruga srbijanskog teniskog asa i generalna direktorica Novak Đoković fondacije, pričala je o svojim počecima u karijeri, ali i porodici, te kako izgleda kada ti je suprug poslodavac.

– Ja se bavim brendom Novaka Đokovića sa jednim cijelim timom ljudi, i ja sam nekoliko puta dobila otkaz direktno od svog muža. Otkaz zbog nekih pogrešnih postupaka. Ja sam mislila da je to najbolje za na njega, i da takva vrsta komunikacije najbolje izražava njega, ono što on jeste, ali on se nije složio sa tim. I ja sam svejedno to uradila, vjerujući u svoju procjenu. Na kraju se ispostavilo da sam bila u pravu, ali on je ipak rekao: Ti radiš za mene! Meni nije prijala ta vrsta komunikacije, ja sam tada pomislila da on nije prepoznao da sam sve to učinila iz ljubavi, iz želje da sve bude kako treba – rekla je Jelena.

Dodala je i da sve to nije uticalo na njivoh privatni odnos.

– Postoji milion stvari koje ću iz ega da kažem, ali umijem da kažem i OK, izvini, nisam željela da izazovem u tebi tu rekaciju, ‘ajmo iz početka. Tada sam se inatila i on mi je pružio otpor. Ali, kada sam spustila loptu, on je došao i rekao: OK, bila si u pravu, vidio sam rezultate, ali bih volio da to više ne radiš. Dakle, koliko god da su rezultati dobri, nekome način ne prija. I na kraju, nije bitno ko je bio u pravu, bitno je da smo kroz dobru komunikaciju riješili problem. Mi stvarno divno radimo zajedno – zaključila je supruga najboljeg tenisera svijeta, Jelena Đoković, piše “Srbija Danas“.

