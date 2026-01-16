Španjolski teniser broj jedan, uz dvostrukog uzastopnog prvaka Janika Sinera i desetostrukog pobjednika Novaka Đokovića , smatra se glavnim favoritom za titulu na prvom Grand Slamu sezone.

Australian Open je jedini veliki turnir koji Alcaraz još nije osvojio. Njegovi najbolji rezultati u Melbourneu su četvrtfinala 2024. i 2025. godine.

Ako uspije do kraja ove godine, Alcaraz će srušiti rekord Rafaela Nadala i postati najmlađi igrač u povijesti koji je osvojio sva četiri Grand Slama. Nadal je to učinio s 24 godine.

Dvadesetdvogodišnji Španjolac, koji otvara turnir mečem protiv domaćeg igrača Adama Waltona, trenutno 79. na svjetskoj ljestvici, ne krije koliko je motiviran.

“Mislim da je ovo moj glavni cilj ove godine. Mislim da sam imao veoma dobru pripremu, stvarno dobru predsezonu, i da sam u odličnoj formi. Gladan sam za titulom, gladujem za dobrim rezultatom ovde. Radim sve što mogu da budem maksimalno spreman i zaista sam uzbuđen što turnir počinje”, poručio je Alkaras, kome je jedini pripremni meč bio egzibicioni duel protiv Sinera u Južnoj Koreji.

Na pitanje novinara bi li zamijenio titule na ostala tri Grand Slama ove godine za jednu u Melbourneu, Alcaraz je priznao da ne zna što bi odabrao.

„Ne znam što bih odabrao. Naravno, osvojiti Grand Slam u karijeri je nešto nevjerojatno, a biti najmlađi koji je to učinio – to je još posebnije “, rekao je s osmijehom.

Uoči turnira mnogo se pričalo o promjenama u njegovom trenerskom kadru. U prosincu je iznenada objavljeno da je Alcaraz prekinuo suradnju sa svojim dosadašnjim trenerom Juanom Carlosom Ferrerom, s kojim je radio sedam izuzetno uspješnih godina, te da je njegovu ulogu preuzeo njegov dosadašnji pomoćnik Samuel Lopes.

Alkaras je sa Fererom, nekadašnjim brojem jedan, počeo da radi još kao tinejdžer, ali sada tvrdi da je došlo pravo vreme za promenu.

„Juan Carlos i ja smo zajedno donijeli tu odluku. Imam puno povjerenja u momčad koju sada imam. Trening je bio stvarno dobar, osjećam se sjajno i jedva čekam početak turnira s momčadi s kojom sam sada “, zaključio je Alcarras.

