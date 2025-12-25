Cicipas mijenja taktiku: Više se ne ugleda na Federera, nego na Nadala

Grčki teniser Stefanos Cicipas (Stefanos Tsitsipas) odlučio je napraviti važnu promjenu u karijeri i odustati od pokušaja da svoj put gradi po uzoru na Rodžera Federera (Roger Federer). Umjesto toga, sada će krenuti stopama Rafaela Nadala (Rafael Nadal).

Cicipas je gotovo cijelu dosadašnju karijeru igrao s reketima proizvođača Vilson (Wilson), ali će od naredne sezone koristiti Babola (Babolat), brend s kojim je najveće uspjehe ostvario Nadal. Promjene ove vrste rijetko su lake, ali Grk vjeruje da će mu novi reket donijeti potrebni iskorak.

Prema pisanju grčkih medija, jedini trofej ove sezone Cicipas je osvojio upravo igrajući s Babolatom, ali je zbog važećeg ugovora s Vilsonom morao “maskirati” reket.

Nekada treći teniser svijeta iza sebe ima jednu od najslabijih sezona u karijeri. Jedinu titulu osvojio je u Dubaiju, a na ATP listi je pao sve do 34. mjesta, dok posljednjih mjeseci gotovo da nije ni nastupao.

Facebook komentari