Šok za US Open: Jannik Sinner odustao od dugo najavljivanog spektakla

Podsjetimo, Sinner je ovog vikenda morao predati finale Cincinnatija protiv Carlosa Alcaraza pri rezultatu 5:0 za Španca. Nakon tog meča javnost se zabrinula za njegovo zdravstveno stanje.
“Nisam se osjećao dobro. Sada imam nekoliko dana za oporavak, a onda ću se vratiti na posao. Nadam se da ću biti spreman. US Open je veoma težak turnir, ali istovremeno se radujem, jer volim Grand Slamove – oni su ključni u mojoj karijeri. Trenutno je oporavak najvažnija stvar“, izjavio je Sinner, potvrdivši da neće igrati protiv para Alexander Zverev – Belinda Bencic.
Fokus na singl i servis
Italijan je naglasio da će se posebno posvetiti radu na servisu:
“Želim podići procenat ubačenih prvih servisa i tako spremnije ući u izazove u singlu“, poručio je,piše N1
Borba za vrh ATP liste
Odluka da se povuče iz miksa dolazi u trenutku kada Sinner više nema potpunu kontrolu nad trkom za prvo mjesto na ATP listi. Njegova forma i rezultati u New Yorku mogli bi odrediti tok nastavka sezone i borbu za tron.