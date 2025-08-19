Šok za US Open: Jannik Sinner odustao od dugo najavljivanog spektakla

Podsjetimo, Sinner je ovog vikenda morao predati finale Cincinnatija protiv Carlosa Alcaraza pri rezultatu 5:0 za Španca. Nakon tog meča javnost se zabrinula za njegovo zdravstveno stanje.

“Nisam se osjećao dobro. Sada imam nekoliko dana za oporavak, a onda ću se vratiti na posao. Nadam se da ću biti spreman. US Open je veoma težak turnir, ali istovremeno se radujem, jer volim Grand Slamove – oni su ključni u mojoj karijeri. Trenutno je oporavak najvažnija stvar“, izjavio je Sinner, potvrdivši da neće igrati protiv para Alexander Zverev – Belinda Bencic.

Fokus na singl i servis

Italijan je naglasio da će se posebno posvetiti radu na servisu:

“Želim podići procenat ubačenih prvih servisa i tako spremnije ući u izazove u singlu“, poručio je,piše N1

Borba za vrh ATP liste

Odluka da se povuče iz miksa dolazi u trenutku kada Sinner više nema potpunu kontrolu nad trkom za prvo mjesto na ATP listi. Njegova forma i rezultati u New Yorku mogli bi odrediti tok nastavka sezone i borbu za tron.

