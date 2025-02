Kakav čas tenisa: Đoković i Verdasko “pomeli” rivale za samo 49 minuta

Najbolji srbijanski teniser Novak Đoković odigrao je prvi meč nakon povrede na Australijan openu i došao do pobjede za samo 49 minuta na turniru u Dohi.

Naime, Đoković je u dublu s Fernandom Verdaskom (Ferdasco), koji igra oproštajni turnir, savladao Aleksandera Bublika i Karena Hačanova (Khacanov) s 2:0. Po setovima je bilo 6:1, 6:1 za furiozne Đokovića i Verdaska.

Njih dvojica su u jednom trenutku imali seriju od čak 11 osvojenih gemova.

Bublik i Hačanov nisu imali šanse protiv rspoloženog tandema koji će u narednoj rundi igrati protiv Harija Heliovare i Henrija Patena, koji su drugi nosioci turnira u Dohi.

Djokovic and Verdasco have just put on a sensational performance in the ATP Doha doubles.

They've just beaten Khachanov and Bublik 6-1, 6-1 in less than an hour with a very impressive performance! 👏#Djokovic #Verdasco #ATPDoha pic.twitter.com/ghosp4yB6n

