Đoković: Otrovali su me hranom

Mnoge peripetije su se tada desile, jednom je Srbin i pobijedio sud, ali drugi put nije bilo izlaza i morao je da se vrati kući i bilo mu je zabranjeno da brani titulu na Australian openu.

No, sada su isplivale nove šokantne informacije iz njegovog vremena koje je boravio u imigracionom hotelu u Melburnu.

Naime, u velikom intervjuu za GQ Đoković je rekao kako je po povratku kući imao određene zdravstvene probleme.

“Imao sam nekih zdravstvenih problema. Shvatio sam da su me u tom hotelu u Melburnu hranili hranom koja me otrovala”, počeo je on.

Pa je nastavio.

“Pa, imao sam neka otkrića kada sam se vratio u Srbiju. Nikada ovo nisam javno rekao nikome, ali otkrića da sam imao zaista visok nivo teških metala. Imao sam olovo, veoma visok nivo olova i žive”, kazao je Đoković, prenosi Novi.

Na upit da li je to od hrane, rekao je da je to jedini način.

A onda je opisao i kako se osjećao.

“Bilo je kao grip, samo običan grip. Ali poslije nekoliko dana, taj običan grip me toliko oborio,” kaže on, dodajući da ga je hitna medicinska ekipa liječila kod kuće.

“Dešavalo mi se to nekoliko puta, i tada sam morao da uradim toksikološke testove”.

