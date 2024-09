Đoković nakon skoro 15 godina pojeo pitu i prekršio rigoroznu dijetu

Učestvovao je Đoković na egzibicionom turniru u Bugarskoj gdje se odlično provodio i na neki način odmarao od tenisa.

Domaćin mu je bio Grigor Dimitrov koji mu je želio približiti Sofiju na najbolji mogući način te ga je odveo da proba banicu, tradicionalno bugarsko jelo s kojim se Bugari ponose.

No, navijači su primijetili jedan detalj. Novak Đoković zbog svoje dijete izbjegava da jede bilo kakvo tijesto, a sada je napravio neočekivani izuzetak.

Upravo zbog ove odluke mnogi njegovi fanovi smatraju da je srbijanski teniser nikad bliži odluci da se povuče iz tenisa i to kao najbolji teniser svijeta sa 24 osvojena Grand Slama.

Podsjetimo, Novak je od 2011. godine na pomenutoj dijeti kada je primijetio da mu gluten smeta te su od tada počeli njegovi nevjerovatni teniski rezultati.

“Nisam na specijalnoj ishrani zbog tenisa i da bih pobjeđivao mečeve, već zato što je to dobro za moje tijelo. Ta dijeta je odraz mog načina života. Neću odustati od nje zato što mi više nije prioritet da pobjeđujem, osvajam titule i budem najbolji na svijetu”, poručio je Nole u jednom intervjuu.

Otkrio je i kako izgledaju njegovi obroci.

“Čim ustanem iz kreveta, najprije popijem veliku čašu vode sobne temperature. Kao što sam već kazao, izbjegavam vodu s ledom i to s razlogom. Kad popijete hladnu vodu, tijelo mora da pošalje više krvi u organe za varenje da bi se ta voda ugrijala do temperature od 37 °C. Taj proces ima i svojih dobrih strana – zagrijavanjem hladne vode troši se i koja kalorija više – ali isto tako usporava varenje i ne šalje dovoljno krvi tamo gdje mi je potrebna: u mišiće. I zato ujutru, i u toku cijelog dana, pijem isključivo mlaku vodu. Poslije malo istezanja i blagih gimnastičkih vježbi, spreman sam za doručak. Najčešče doručkujem ‘super pahuljice’. Činiju napunim sljedećom mješavinom”, otkrio je Đoković te istakao kakve su namirnice u pitanju, prenosi Klix.

Novak Djokovic eating Bread after 15 years and after completing Tennis.

Finally his Gluten fast has ended. pic.twitter.com/avCduPtTiA

