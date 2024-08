Đere namučio Đokovića pa predao meč zbog povrede

Aktuelni olimpijski pobjednik Novak Đoković (drugi igrač svijeta) na US Openu je nastavio svoj pobjednički niz započet u Parizu, a do trećeg kola u New Yorku stigao je nakon što mu je Laslo Đere (109. igrač svijeta) predao meč zbog povrede pri Đokovićevom vodstvu 6:4, 6:4, 2:0.

Iako se to iz rezultata ne može vidjeti, Đere je u dvoboju dvojice srpskih predstavnika prilično namučio Đokovića, zadržao ga na terenu dva sata i 16 minuta, ali se povrijedio krajem drugog seta.

Đere je u prvom setu bio potpuno ravnopravan protivnik Đokoviću koji se mučio s teškim vremenskim uslovima i lošim servisom. Izrazito sparno vrijeme pod zatvorenim krovom Arthur Ashe stadiona u početku dvoboja je više problema stvaralo Đokoviću. No, najtrofejniji teniser na Grand Slam turnirima svih vremena uspio je sve to nadvladati i breakom u desetom gemu osvojiti set.

Đere je u drugom setu prvi došao do breaka, a kod vodstva 4:2 imao je i 15:40. No, 29-godišnjak je u tom trenutku osjetio bolove u trbušnom zidu iznad lijevog kuka, propustio je obje prilike za još jedan break i već u sljedećem gemu izgubio prednost.

Kod Đokovićevog vodstva 5:4 Đere je dobio i liječničku pomoć, ali ona nije donijela željeni rezultat. Još je jednom izgubio servis, time i drugi set, a kad je Đoković osvojio i prva dva gema u trećem setu, Đere je odlučio da je bolje predati meč.

Đokovićev sljedeći protivnik je Australac Alexei Popyrin koji je lakoćom svladao Španca Pedra Martineza sa 6:2, 6:4, 6:0, a sredinom augusta je u Montrealu osvojio svoj prvi Masters 1000 naslov.

Đoković u New Yorku brani naslov, a od prošlogodišnjeg trijumfa, četvrtog na US Openu, pokušava doći do 25. trofeja na Grand Slam turnirima, čime bi prestigao i Australku Margaret Court te postao apsolutni rekorder po broju pojedinačnih naslova na četiri najveća teniska turnira, pišu Vijesti.ba.

