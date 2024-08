Da li je ovo najkontroverzniji poen u historiji tenisa?

Naime, Drejper je imao drugu meč loptu i pokušao da završi poen volejom. Međutim, on je udario lopticu u tlo prije nego što se odbila nazad na njegov reket i zatim prešla mrežu, što je rezultiralo dvostrukim odbijanjem koje je trebalo da donese poen Ože-Aljasimu. Ali..

Umjesto toga, sudija Greg Alensvort je dodijelio poen i pobjedu Drejperu, dok je Ože-Aljasim bio u nevjerici.

U jednom momentu, on je molio Alensvorta da promijeni odluku nakon poena. Nadležni za turnir je potom izašao na teren, ali je stao na stranu sudije.

Iako instant ponavljanje snimka nije bilo dozvoljeno, može se koristiti za pregled takvih odluka na US Openu.

Na društvenim mrežama brzo se pojavio video ovog poteza, kao i svega što se dešavalo, a navijači su u komentrima napisali da je ovo jedan od najkontroverznijih poena u istoriji tenisa.

Pogledajte i procjenite sami:

THE MOST CONTROVERSIAL MATCH POINT EVER!!!

WHAT JUST HAPPENED…? ????#CincyTennis pic.twitter.com/cxU4H2A4Af

— Tennis TV (@TennisTV) August 17, 2024