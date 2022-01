Dancima pripala bronza na rukometnom Euru

Rukometaši Danske nakon produžetka, u susretu za treće mjesto, savladali su Francusku i osvojili bronzu na Evropskom prvenstvu 2022.

Slavili su Danci poslije produžetaka rezultatom 35:32, nakon što je regularni dio meča završen neriješeno – 29:29.

Tokom cijelog meča nijedna selekcija nije mogla napraviti neku veću razliku, što je ostalom i rezultiralo remijem.

Na kraju je najefikasniji u pobjedničkom timu bio Jakob Holm (Jacob) s čak 10 golova, dok se kod Francuske istakao Kentin Mahe sa osam pogodaka, piše Avaz.

REVIEW: @dhf_haandbold 🇩🇰 took their first EHF EURO victory over @FRAHandball 🇫🇷 to win #ehfeuro2022 🥉 after 70 thrilling minutes

👇https://t.co/na7Fwf68QG

— EHF EURO (@EHFEURO) January 30, 2022