Velibor Pudar: “Ja se zovem Lana, u Bosni me zovu – zlato”

Lana je finale plivala u disciplini 200m delfin. Dionicu od 200 metara isplivala za 2:07:20 i tako stigla do zlata.

Lana se obratila nakon osvojenog prvog mjesta kratkom izjavom.

– Sretna sam, nemam riječi. Naporan rad se isplatio. Ovo je veoma bitno iskustvo za mene, uoči predstojećih Olimpijskih igara u Parizu, rekla je Lana.

Konkurenciju je ostavila daleko iza sebe, druga je bila Australka Bella Grant s vremenom 2:08.97, dok je treća bila Paola Borrelli iz Italije s vremenom 2:10.89.

Nakon njene pobjede, na Facebooku se oglasio Lanin otac Velibor Pudar, proslavljeni golman Veleža.

On je napisao: “Juniorska svjetska prvakinja… Ponos BiH” te dodao fotografiju Lane uz opis: ‘Ja se zovem Lana, a u Bosni me zovu zlato’, što je izazvalo na stotine reakcija i komentara njegovih pratioca.

???????? Lana Pudar was the last to be in position for the start but the fastest to touch home in a new Championships Record time!

She’s the new World Junior Champion in the 200m Butterfly ???? Time: 02:07.20#WorldJuniors #Swimming pic.twitter.com/n1y4zjkTXD

— World Aquatics (@WorldAquatics) September 5, 2023