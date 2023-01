Bivšeg svjetskog prvaka zatrpala lavina: Poginuo na licu mjesta!

Sve se dogodilo na japanskoj planini Hakuba Norikura. Smejn je bio u društvu prijatelja, a u jednom trenutku zatekla ih je lavina koja je ubila skijaša i njegovog prijatelja, a ostala dvojica njegovih prijatelja čudom su preživjela, i to bez većih posljedica.

– Vidjeli smo kako se lava spušta prema nama. Čuli smo udarac i shvatili smo da se sprema kaos. Počeli smo trčati, ali snijeg nas je poklopio – rekao je preživjeli skijaš.

– Bilo je to kao iz noćne more. Adam, Kajl i još jedan skijaš pokušali su pobjeći. Adam je 25 minuta bio zakopan na dubini od jednog i pol metra. Pravo je čudo što je to uspio preživjeti.

– Drugi skijaš ležao je nasuprot njega, međutim nije uspio preživjeti. Kajlalavina je odbacila 50 metara u zrak pa ga zatrpala. Nažalost, nije preživio. U blizini su bili doktori koji su nam došli pomoći, ali nije bilo spasa. Adam i ja ćemo ovo pamtiti do kraja života. Ne znam kako živjeti s tim slikama u glavi – rekao je Grant Gunderson, fotograf koji je snimao Smejnove avanture, piše avaz.

