Fjuri: Platite mi da prebijem Usika

Nije dugo čekao Tajson Fjuri (Tyson Fury) da se oglasi poslije meča između Aleksandra Usika (Oleksandar Usyk) i Entonija Džošue (Anthony Joshuna) u kojem je Ukrajinac slavio i odbranio titulu prvaka svijeta u tri verzije superteške kategorije.

“Kralj Cigana”, koji drži pojas u WBC verziji, najavio je nedavno da se povlači iz profi boksa, ali njegove riječi pokazuju da će doći do borbe između njega i Usika u borbi za apsolutnog šampiona planete.

‼️ Tyson Fury declares that he is willing to come back and fight Oleksandr Usyk in an undisputed heavyweight showdown…

