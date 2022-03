MOSTAR JOŠ JEDNOM DOMAĆIN VRHUNSKIM BICIKLISTIMA

Mostar i Hercegovina na sedam dana ponovo će ugostiti će gotovo stotinu vrhunskih biciklista, a ovogodišnji novitet je da će se osim priprema i treninga, održavati i edukativne radionice za nove suce i trenere iz svijeta biciklizma.

Jedinstven i društveno koristan projekt, ima za cilj promociju sporta, turizma na

otvorenom i Grada Mostara koji je centar sportskog života Hercegovine.

"Sretni smo što smo u mogućnosti i ove godine da, tako da kažem, proguramo ovaj projekt koji promovira sport i turizam na otvorenom, te Grad Mostar i Hercegovinu kao poželjnu turističku i sportsku destinaciju. Kada kažem 'proguramo' mislim da tešku situaciju u kojoj se nalazimo.

Naime, prošle godine smo imali ograničenja zbog epidemiološke situacije, dok ove godine imamo velika poskupljenja koja utiču na sve sfere života i ono što nam je do sada bilo teško, sada s ovim cijenama je dva do tri puta teže. No, mi u sportu sretni smo zbog podrške koju nalazimo od Grada Mostara na čelu sa gradonačelnikom dr. Mariom Kordićem, te Sportskog saveza Grada Mostara na čelu sa predsjednikom Senadom Keveljom, zbog kojih smo u mogućnosti i ove godine da realiziramo ovaj projekt", kazao je Toni Zorić, predsjednik Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine.



"Iznimno sam sretan da imamo evo ovakve pozitivne priče iz Grada Mostara, te da je Grad Mostar još jednom zapala slavna uloga da bude domaćih fine priče koja promovira sport i turizam na otvorenom koji je danas sve popularniji vid turizma. Jedna od strateških grana razvoja Grada Mostara upravo ta turistička priča i zadovoljstvo mi je gledati kako Mostar postaje turistički brend, a biciklizam postaje jedna prepoznatljiva kockica u brendu Hercegovine kao turističke destinacije.

Grad Mostar je iznimno ponosan da imamo priliku ovako pozitivne priče ugostiti i podrška ovom projektu u budućnosti od Grada Mostara sigurno neće izostati i mogu samo kazati momci samo naprijed, tu smo iza vas i sve što bude trebalo Grad Mostar stoji na raspolaganju" izjavio je dr. Mario Kordić, gradonačelnik Grada Mostara.



Predsjednik Sportskog saveza Grada Mostara Senad Kevelj naglasio je kako je sretan zbog pozitivnih priča koje se održavaju u gradu Mostaru, a promoviraju sport i sve njegove vrijednosti. "Zadovoljstvo mi je biti dio jednog ovakvog projekta koji promovišu naš grad i našu Hercegovinu, te i sport generalno, a samim time i biciklizam kao sport. To je jedna velika ekspanzija koja se dešava ne samo u Gradu Mostaru nego Bosni i Hercegovini, a sve zahvaljujući ovim krasnim i vrijednim ljudima.

Znam koliki su trud uložili u sve ovo, ovo već godinama traje i cijela ova priča krenula je otprilike prije 10 godina, a rezultat se danas vidi i hvalevrijedan je. Biciklizam zaista zadnjih godina poprima ozbiljne razmjere kako među profesionalnim biciklistima, tako i među rekreativnom populacijom i to je ono što nas raduje, to je sport i zdravi način života u jednoj cjelini. Hercegovina se zahvaljujući ovakvim pričama može izgraditi kao jedna prepoznatljiva turistička i sportska regija, a mi u Sportskom savezu Grada Mostara ćemo biti tu da podržimo događaje ovog tipa", izjavio je Senad

Kevelj, predsjednik Sportskog saveza Grada Mostara.

Novost ove godine jeste da se u sklopu trening kampa održavaju i edukativne radionice za sudije i trenere, tako da će se u Mostaru usvojiti nova zvanja. P o trenutnim prijavama na trening kampu će boraviti gotovo stotinu biciklista, dok se za edukativne radionice prijavilo tridesetak osoba. Prijave su još uvijek otvorene, a sve informacije možete pronaći na službenim stranicama BiSaBiH.

