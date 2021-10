Zapaženi nastupi bh. reprezentativaca na svjetskom prvenstvu u kik boksu

Plasman u polufinale, a time i bronzane medalje, osigurali su Jasmin Ramić (Bijeljina) u kategoriji low kik do 71 kilograma, Edina Halilović (Konjic) u low kik kategoriji do 48 kilograma te Nikola Drobnjak (Tuzla) u kategoriji do 81 kilograma, kao i Jasmina Merdić (Usora) u kategoriji preko 70 kilograma. Ahmed Krnjić (Zenica) se pobjedom u prvom kolu u kategoriji preko 91 kilogram plasirao na Svjetske igre 2022. godine.

Kako je saopćeno iz Kik boks saveza Bosne i Hercegovine, zapažene rezultate na prvenstvu ostvarili su i Almin Hodžić, Novica Terzić, Arnel Zuberi, Ajla Vojić, Igor Emkić, Zehrina Kadrić i Faris Svraka.

Na prvenstvu koje se održava od 15. do 24. oktobra, Bosnu i Hercegovinu predstavljaju 24 takmičara u pratnji 12 trenera i pod vodstvom selektora Salke Zildžića. Ukupno učestvuje više od 1.500 takmičara iz 69 zemalja.

Prema riječima selektora Salke Zildžića naši borci su spremni da napadnu najveće svjetsko kickboxing odličje, te još jednom dokažu da Bosna i Hercegovina ima najbolje pojedince, kako u drugim sportovima tako i u WAKO kickboxingu, prenosi Fena.

