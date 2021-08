Tuka: Bio sam spreman ostat bez noge da bih ponosno prošao kroz cilj

Tuka je trku na 800 metara, u kojoj je učestvovalo devet takmičara, završio na šestoj poziciji.

Negdje oko sredine trke, preko TV-a se moglo primijetiti da je došlo do kontakta između njega i jednog od takmičara, a kasnije se ispostavilo da je kontakt ozbiljniji nego što se mislilo u prvi mah.

Naš predstavnik je dobio udarac u kvadriceps sprintericom od takmičara koji je u tom trenutku bio ispred njega. Povreda nije ozbiljnije prirode, ali je sigurno omela našeg Amela u namjeri da ostvari bolji rezultat.

U nastavku možete pogledati kako izbliza izgleda noga našeg Amela poslije finala:

Tuka se oglasio nakon trke i poslao emotivnu poruku:

“Potajno sam se nadao da mogu usrećiti sebe, svoju porodicu i sve moje Bosance i Hercegovce, ali to se nije, nažalost desilo. Međutim, ako uzmemo u obzir da sam u Tokio stigao povrijeđen, nakon mitinga u Londonu, gdje sam doživio povredu stopala, ne smijem i nisam razočaran šestim mjestom. Sretan sam sto sam uopšte nastupio i još sretniji što sam izborio finale. Ispunio sam svoj cilj plasmanom u finale u izuzetno jakoj konkurenciji. Finale je lutrija i što moj trener kaže, svi smo mogli osvojiti medalju! Šest-sedam atleticara je bilo blizu i odlučivale su nijanse. Svi su mislili da ce Rotich biti zlatni, a na kraju je bio Korir, sto samo pokazuje koliko je bila nepredvidiva utrka”, saopćio je Tuka u pismenom obraćanju bh. medijima.

Kada je u pitanju povreda, dobio je udarac u drugoj krivini u kvadriceps.

“Svi smo bili u gužvi i taj udarac mi je odmogao i izgubio sam korak! Bez obzira na to, ne mogu ništa promijeniti, već samo podići glavu i krenuti dalje, jer još mnogo trka je ispred mene. Ne postoji pad poslije kojeg nisam ustao i nastavio dalje! Kroz mene teče krv bosanska i nikad me niko neće vidjeti kako odustajem, borim se do samog kraja. Večeras sam bio spreman ostati i bez noge samo da završim trku i ponosno prođem kroz cilj”, naglasio je bh. atletičar. prenosi “Radiosarajevo“.

