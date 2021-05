Motociklista Jason Dupasquier preminuo nakon jučerašnjeg užasa na stazi

Dupasquier je na stazi Mugello bio umiješan u tešku nesreću u kojoj su učestvovali i Ayumu Sasaki i Jeremy Alcoba, piše “Klix“.

Ometeni švicarski vozač je prvo pao sa motora, a potom je u njega udario Sasaki, a onda i Alcoba.

Prvo mu je ukazana pomoć na samoj stazi pa je potom helikopterom prebačen u bolnicu u Firenci gdje je operisan tokom noći.

We’re deeply saddened to report the loss of Jason Dupasquier

On behalf of the entire MotoGP family, we send our love to his team, his family and loved ones

You will be sorely missed, Jason. Ride in peace pic.twitter.com/nZCzlmJsVi

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 30, 2021