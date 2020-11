Mostarski biciklista Sanjin Memić napravio podvig: Everesting trajao 26 sati

Sve je trajalo 26 sati i četiri minute, a Memić je za to vrijeme vozio 224,33 kilometra na visinu Everesta od 8.848 metara nadmorske visine. Stotine kolega biciklista došlo je tog dana na brdo Fortica iznad Mostara podržati ga i na koncu s njim podijeliti dio napora. Sanjin je, kaže nam, imao i veliku podršku medija i sugrađana, pa na odustajanje nije smio ni pomisliti.

“Izuzetno težak, skoro nesavladiv izazov ekstremnih parametara, širom planete probudio je želju kod mnogih biciklista, kako bi prije svega testirali vlastite granice, pa tako i kod mene. Vjerovao sam najprije da vrijedi pokušati i učvrstiti vjeru u ciljeve, odnosno dokazati da ništa nije nemoguće kada nešto iskreno voliš i želiš. Uz to, znao sam da je mali broj ljudi u regiji završio Eversting izazov, kao i da u Mostaru dotad nije niko. Sportski duh i takmičenje, te želja da u svom gradu ostanem upamćen kao prvi biciklista sa završenim i priznatim izazovom od strane zvanične Everesting asocijacije bili su dovoljni razlozi da se mašta pretvori u stvarnost“, kaže u razgovoru za Anadolu Agency (AA) Sanjin Memić.

Priprema za životni izazov je, kaže, započela uporedo s njegovim bavljenjem biciklizmom.

“Svi do tada odvezeni kilometri, savladani usponi i brojne vožnje, rekreativne i zvanične kroz protekle godine, uticale su da se smijem i zapitati, a kamoli usuditi na ovaj izazov. Ali, recimo da je zadnja godina dana bila presudna kada mi se u zavisnosti od forme javio osjećaj da bih ukoliko se usudim mogao ostvariti cilj. Biciklizam u Mostaru posljednjih godina na postaje sve zastupljeniji i popularniji, zahvaljujući Biciklističkom klubu Mostar čiji sam član, te se kroz klupske aktivnosti i utrke postizala i održavala fizička i psihička forma. Zahvalan sam roditeljima, kolegicama i kolegama iz kluba, kao i prijateljima uz čiju podršku i pomoć sam uspio ostvariti cilj“, navodi Sanjin.

O težini poduhvata suvišno je govoriti, pa je priznaje i za njega bilo ekstremno teško i iscrpljujuće. Prevezao je 8.848 metara nadmorske visine na izabranoj stazi sa vožnjom po sistemu “gore-dolje“ u trajanju od 26 sati sa odmorima.

“Sa ove distance sve izgleda nestvarno. Dva puta u toku vožnje zadesio me mrak obzirom na dužinu trajanja izazova, a izazov sam krenuo voziti u tri sata ujutro. Mostarska klima je takva da uvijek ima vjetra, a oktobar sam po sebi nije topao, pa se razlika u temperaturi između polazne i tačke uspona kretala do 10 stepeni. Sve su to faktori koji su dodatno otežavali okolnosti pod kojima sam trebao ostvariti uspjeh i završiti Everesting. O odustajanju nisam pomišljao, a podrška kolega koji su se na biciklima smjenjivali na usponima do jutarnjih sati nije mi dala prostora da razmišljam o odustajanju. Bilo je preteških momenata u toku 26 sati vožnje, a možda je nekad i spust bio teži od + uspona. Ipak, uspio sam u namjeri i odlučno idem dalje u nove sportske i životne pobjede“, najavljuje Memić.

Za bicikl i biciklizam kaže da su smisao njegovog života. Ljubav prema prema biciklizmu pojavila se još u djetinjstvu, te se od prvog susreta sa pedalama rodila neraskidiva veza koja traje i danas.

“Biciklizam je zaista sport koji na jedinstven način nudi zadovoljstvo i otvara mogućnosti koje mogu oplemeniti život i učiniti ga boljim. Ne postoji nijedan razlog koji može uticati na to da kažeš, ‘ne sviđa mi se’. Nebitno je da li se radi o cestovnom ili brdskom biciklizmu. Uživanje je zagarantovano. Pogotovo danas, u jednoličnoj svakodnevnici zatrpanoj brigama, stresom i statičnim životom uz loše informacije koje nam se serviraju kroz medijske platforme“, govori Memić.

Pandemija koronavirusa poremetila je mnoge procese i takmičenja širom svijeta, pa je poremetila i Memićeve planove.

“U godinama koje dolaze planiram se ozbiljnije uključiti u profesionalni biciklizam uz učešća na utrkama širom regije. Za sada sve čeka na mirnija i sigurnija vremena. Do tada valja čuvati zdravlje, održavati formu i vrijedno trenirati. Planovi će morati biti prekrojeni. Iako ograničenih mogućnosti, intenzivno ću trenirati kako bih što spremniji dočekao bolja i zdravija vremena, koja će nadam se brzo doći. Biciklizam ne trpi komfor i preduga odmaranja. Iz forme se brzo ispada i nema prostora za opuštanje“, kaže Memić.

Facebook komentari