Britanski Metro: Skijanje zbližava ljude u BiH

„Skijanje je ono što ovdje zbližava ljude. Sport nije podijeljen i to je ono što nam ovdje zaista treba”.

Ovaj citat, između ostalog, stoji u reportaži o Sarajevu i olimpijskim planinama koje ga okružuju, objavljenoj u britanskim novinama Metro, u rubrici Ski special.

Ove novine su najtiražniji printani medij u Velikoj Britaniji, a dijeli se besplatno po bolnicama, željezničkim, autobuskim i stanicama metroa, aerodromima… Na internetu stoji podatak da je u septembru 2019. tiraž novina prešao brojku od 1,415 miliona primjeraka.

U uvodu teksta stoji da je Sarajevo jeftin grad, pun kulture i blagoslovljen pistama olimpijskog nivoa.

Uz podsjećanje da su u Sarajevu 1984. godine održane prve zimske olimpijske igre u jednoj komunističkoj zemlji, bivšoj Jugoslaviji, novinar Stuart Kenny je podsjetio na historiju grada, uz naglasak na mračne periode kroz koje je prošao.

Kenny je čitaocima lista ponudio informaciju da je radarska stanica na Jahorini, koju je posjetio, bila jedna od 33 mete bosanskih Srba koje je NATO bombardovao 1995. godine u nastojanju da okonča rat, ali i da je tokom opsade na glavni grad BiH u prosjeku padalo 329 granata na dan, pa da je tako i izlazak po vodu predstavljao veliki rizik po njegove stanovnike.

Infrastruktura na Jahorini je, konstatuje autor, umjetničko djelo, osim ukoliko, kako piše, ne skrenete van piste i krenete u potragu za zaostalim minama, kojih, pak, na stazama nema.

‘Još uvijek neistraženo Sarajevo’

Kelly je pisao i o Gavrilu Principu i njegovom atentatu na Franza Ferdinanda koji je bio okidač za početak Prvog svjetskog rata.

Autor tvrdi da prošle godine zabilježeno svega 10.000 putnika iz Velike Britanije u BiH, što se, kako je konstatovao, čini smiješnim u poređenju sa Hrvatskom, koja je u istom periodu izbrojala milion pristiglih Britanaca.

No, naglasio je da nove konekcije, uključujući direktan let FlyBosnije iz Lutona, to može promijeniti, što bi Britancima omogućilo da skijaju olimpijskim planinama Jahorinom i Bjelašnicom, smještenim nadomak jedne evropske prijestolnice, prenosi AJB.

Sabirajući utiske o Sarajevu, britanski novinar je pisao o kulturnoj raznolikosti grada, trebevićkoj žičari koja vodi ka još jednom planini i njenoj „legendarnoj bob-stazi“.

„Sarajevo je grad koji ima svoje tajne, priče i pejzaž koji čeka iza svakog ćoška. No, to je mjesto koje se još uvijek čini neistraženim“, napisao je Kelly.

Za atrakcije koje se ne smiju propustiti, on je izdvojio Muzej ratnog djetinjstva, kino Bosna i napuštenu bob-stazu na Trebeviću, koju je nazvao „jednom od najunikatnijih turističkih atrakcija u Evropi“.

loading...

Facebook komentari