Plivačima Flipera 32 medalje na Prvenstvu BiH: Emina Mrkonjić sa pet titula

Takmičari Plivačkog kluba Fliper iz Sarajeva nastupom na Otvorenom prvenstvu Bosne i Hercegovine održanom prošlog vikenda u Banjaluci nastavili su kontinuitet dobrih rezultata.

Ekipa od ukupno 17 takmičara iz grada na Vrbasu vratila se sa ukupno 32 medalje. Fliper je bogatiji za 11 državnih šampiona, devet naslova vicešampiona, te 12 osvajača bronzanih odličja.

Posebno se istakla Emina Mrkonjić. Jedna od najboljih mladih plivačica i omladinska reprezentativka Bosne i Hercegovine u Banjaluci je postala višestruka državna šampionka.

– Ponosni smo na nastupe kompletnog našeg tima, koji je pokazao progresiju. Posebno nas raduju nastup i rezultati Emine Mrkonjić, koja se sprema za svoj debitantski reprezentativni nastup na omladinskom Centralnoevropskom prvenstvu krajem novembra u Mađarskoj. Emina je na Otvorenom državnom prvenstvu Bosne i Hercegovine u svojoj kategoriji stigla titule prvakinje u čak pet disciplina čime je ovjerila sjajnu formu pred odlazak u Mađarsku. Ovim putem još jednom joj želimo puno sreće i uspjeha u Mađarskoj – poručili su iz Plivačkog kluba Fliper.

Šampionke BiH u dvije discipline bile su Inaja Abazi i Majra Prelić. U jednoj je na tronu bio Evan Perija, koji je slavio i u štafeti 4×50 metara slobodno zajedno sa klupskim kolegama Davudom Vrancem, Amelom Mahmutovićem i Emirom Abazijem.

Plivački klub Flipper je na Otvorenom državnom prvenstvu BiH zauzeo četvrto mjesto po statistici medalja što je dosadašnji najveći rezultat ovog kluba na državnim smotrama.

– Ponosni smo na naše plivače u 2025. godini. Koračamo ka našem cilju u lijepoj atmosferi – dodali su iz Flipera.

Treneri ekipe u Banjaluci bili su Edvin Teskeredžić i Ajdin Bektaš.

