Šok: Čuveni olimpijac objavio da umire

Legendarni Škot je u februaru otkrio da boluje od raka, da bi u intervjuu za „Sandej Tajms“ izjavio da se bolest proširila na kosti i da lijeka nema, kao i da to zna već godinu dana. Hoj je osvojio šest olimpijskih zlata između 2004. i 2012. godine, po čemu je drugi najtrofejniji Britanac, iza Džejsona Kenija. Iz biciklizma se povukao 2013. godine, a posljednjih godina je radio kao stručni konsultant za BBC.

Istinska legenda biciklizma nije ranije otkrila od kog raka boluje, da bi u pomenutom intervjuu otkrio da je rak prostate koji se proširio na kosti, a da su mu otkriveni i tumori u ramenu, karlici, kuku, kičmi i rebrima, prenosi N1info.

„Koliko god da se čini neprirodno, to je prirodno. Svi smo rođeni i svi ćemo umrijeti, sve je to dio procesa. Samo treba da podsjećamo sebe da smo srećni da postoje lijekovi koje možemo da uzmemo da to odložimo koliko god da je moguće“, rekao je Hoj.

Hoj je, nažalost, otkrio i da njegova supruga Sara boluje od neizlječive bolesti i da mu je najteže palo snimanje audio verzije svojih memoara jer zna da će to njegova djeca slušati kada njega više ne bude bilo.

