Hamilton: Od djetinjstva se borim s depresijom

Sedmerostruki svjetski prvak u formuli 1 Britanac Lewis Hamilton otkrio je u intervjuu za domaći Times da se od djetinjstva borio s depresijom. Kako je rekao sada 39-godišnji vozač, prvo se suočavao s nasiljem u školi, a zatim i s pritiscima u sportu dok je težio karijeri u automobilskim utrkama.

Hamilton, koji se takmiči od svoje šeste godine, kazao je da se i kao odrasla osoba borio s depresijom i da mu je bilo teško govoriti o tome, navodi agencija Reuters, koja prenosi intervju za Times.

– Mislim da je to bio pritisak zbog utrkivanja i stres u školi. Zlostavljanje. Nisam imao s kim razgovarati o tome. Cijeli život sam se borio s mentalnim zdravljem, s depresijom već vrlo rano, kada sam imao oko 13 godina. Kad sam bio u svojim dvadesetim, imao sam nekoliko zaista teških perioda – rekao je Hamilton, prenosi Avaz.

Hamilton je debitovao u formuli 1 2007. godine, kada je imao 21 godinu, postavši prvi crni vozač u svjetskom prvenstvu. Sljedeće godine osvojio je titulu prvaka, a 2020. godine izjednačio je rekord Nijemca Michaela Schumachera sa sedam titula.

Britanac je kazao da se danas osjeća zrelije nego ikad u karijeri.

– Shvatiš stvari koje su ti roditelji prenijeli, primijetiš te obrasce, kako reagiraš na stvari i kako to možeš promijeniti. Ono što me možda nerviralo u prošlosti, danas me ne nervira. Mnogo sam smireniji – dodao je.

Vozač Mercedesa, koji bi se sljedeće godine trebao pridružiti Ferrariju, trenutno je šesti u prvenstvu, a sljedeća utrka formule 1 održat će se sljedećeg mjeseca u Austinu.

