Šok prvog dana Olimpijskih Igara: Otkriven slučaj dopinga, sportistkinja udaljen iz selekcije

Lisvel Eve Mejia (32) suspendovana je automatski sa Igara nakon što je u njenom uzorku krvi pronađena zabranjena supstanca, objavio je sajt „Volleyball.it“.

Odbojkašica Dominikanske Republike koristila je diuretik prije mesec dana kako bi sanirala povredu noge zadobijenu tokom Lige nacija, kako bi se oporavila na vrijeme za nastup na najvažnijem turniru u svijetu sport, prenosi N1.

Međutim, ispostavilo se da je lijek koji je koristila sadržao određene zabranjene supstance i ona je izbrisana sa spiska dominikanskog tima za sutrašnji duel sa Italijom (9.00).

“Osjećam se veoma loše i razočarano. Napravila sam previd što prethodno nisam istražila lijekove za kontrolu zadržavanja tečnosti u tijelu. Postoji dio mene koji me čini mirnom, s obzirom na to da sam uvijek bila poštena i osoba od integriteta. Nije mi bila namjera da konzumacijom poboljšam fizičke performanse. Znam da je to teško dokazati, kao i da ljudi ne mogu da povjeruju u moju priču. Međutim, držaću glavu visoko i sa punom odgovornošću prihvatiti posljedice. Zahvalna sam svima na pruženoj podršci”, poručila je Mejia.

Dominikasna Republika igrat će u grupi C na Igrama protiv Turske, Italije i Nizozemske.

