Dončić je bio prva zvijezda Mundobasketa, on druga: “Kada primi loptu, tu nastaje haos”

NBA liga je planetarno popularna, a mnogi bi se usudili i reći da je “sport za sebe”.

Stvarno je rijetkost da neko nije čuo barem za jednu od velikih zvijezda, kao i za neku franšizu poput Los Anđeles Lejkersa.

Dokaz tome je i minuli Mundobasket, koji se igrao u Japanu, Indoneziji i na Filipinima.

Posebno su Filipinci bili zaluđeni zvijezdama iz NBA lige, ali košarkaši reprezentacije SAD-a su bili tretirani s posebnom dozom “ludila”.

Objasnio je i to komentator “Sport Kluba” Darko Plavšić koji je na popularnom podcastu “JaoMile”, spomenuvši kako je Ostin Rivs (Austin Reaves), košarkaš Lejkersa, bio drugi najpopularniji igrač na Mundobasketu.

– Portparol dolazi i kaže: “Sve njih možeš, ali ako hoćeš Ostina Rivsa, onaj ugao tamo je za njega”. Čuj Ostina Rivsa… Kao Kobi Brajant. Ostin Rivs, prva petorka Lejkersa, iz Arkansasa, bijelac. Stvarno građen kao ja! Samo što nema stomak. On i ja kad stanemo jedan pored drugog, nemaš pojma koji je košarkaš. Stvarno rispekt za njega. On je nedraftovan. Odbio je neki polu-ugovor sa Detroitom, da bi se oprobao u Lejkersima. Potpisao je ljetos neki dobar ugovor. On je predstavnik tih ljudi “mogao bih i ja igrati u NBA” – kazao je o košarkašu Lejkersa, pa nastavio.

– On je zaslužio sve što mu se dešava, ali sada dolazimo da je Rivs zvijezda američke reprezentacije. Pa nemojmo pretjerivati! Prva zvijezda Mundobasketa kod Filipinaca je bio Luka Dončić, a druga Ostin Rivs. On kad primi loptu, to je haos. On je ta zvijezda, igra u petorci sa Lebronom. Meni je sve simpatično, sad kao ja da idem tamo zbog Rivsa.

Inače, Rivs je potpisao četverogodišnji ugovor vrijedan 64 miliona dolara s Lejkersima ovog ljeta.

Rivs je u prošloj sezoni bilježio 13 poena, te 3 skoka i asistencije.

Uprkos tome svemu, iznenađuje da je on bio baš ta zvijezda

