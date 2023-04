Borba za Final Four: Džanan Musa i njegov Real igraju sa Partizanom

Večeras počinje plej-of Eurolige, a prvog dana će biti na rasporedu odličan derbi koji će se igrati u WizInk centru u Madridu. Od 20:45 sati će igrati Real Madrid i Partizan.

Real je završio ligaški dio sezone na trećem mjestu, a Partizan na šestom i oni će igrati u četvrtfinalnoj rundi u borbi za odlazak na Final Four.

Obje ekipe će najvjerovatnije igrati u najjačim sastavima i jedino je upitan nastup zamjenskog centra Kraljeva Vensana Poarijea (Vincet Poirier).

Ovaj duel će pogotovo biti zanimljiv za navijače iz BiH zbog Džanana Muse koji je jedan od lidera Madriđana ove sezone.

Partizan je ligaški dio sezone u Euroligi završio sa pet pobjeda u posljednjih šest susreta, te košarkaše legendarnog Željka Obradovića niko ne smije otpisati.

Ekipa koja prva dođe do tri pobjede će proći na Final Four koji će biti održan u Kaunasu od 19. do 21. maja.

Prve dvije utakmice se igraju u Madridu 25. i 27. aprila, a treća 2. maja u Beogradu. Eventualna četvrta bi se trebala igrati 4. maja u Beogradu, a peta, ukoliko bude potrebe za njom, je na programu 9. maja.

Prednost domaćeg terena je bila presudna u obje utakmice ove sezone u ligaškom dijelu – Real je slavio u Madridu 105:97, a Partzian u Beogradu rezultatom 104:90.

U ostalim četvrtfinalnim duelima će se sudariti Olimpijakos i Fenerbahče, Barcelona i Žalgiris, te Monako i Makabi Tel Aviv.

