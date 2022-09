Musa je prethodno igrao u NBA ligi, pa za Efes, a nakon neuspješnih epizoda u tim klubovima, menadžer Miško Ražnatović ga je odlučio poslati u novajliju španske lige.

Džanan Musa iskreno o transferu: "Kad sam čuo gdje idem, razbio sam mobitel"

Foto: Youtube / Džanan Musa

Bosanskohercegovački košarkaš Džanan Musa ispričao je u podcast Inkubatoru kako je došlo do toga da u ljeto 2021. godine pređe u špansku ekipu Rio Breogan.

Musa je prethodno igrao u NBA ligi, pa za Efes, a nakon neuspješnih epizoda u tim klubovima, menadžer Miško Ražnatović ga je odlučio poslati u novajliju španske lige.

“Španska liga je primamljiva kad te zove Valencija, Baskonija, Real, Barcelona… Ja sam s Efeson završio možda u junu. Onda sam bio na odmoru, ali kompletan odmor mi je bio pod nekom tenzijom. Hoće li biti klub, hoće li biti odgovarajući ili možda još jedan poraz u mojoj karijeri… Ali, onda je došao taj famozni trenutak kada mene Miško zove i kaže ‘hej, imam jednu sjajnu opciju’. Ja sad očekujem najmanje Euroliga ili Eurocup, a on meni govori Lugo. Kaže mi da je to najbolja opcija za mene”, prisjeća se Musa.

“Ja gledam onaj mobitel i ne mogu vjerovati šta se dešava. Ja stvarno pratim košarku, pratim sve lige, ali nisam nikad čuo gdje je Lugo. On meni govori ‘to ti je sjajna opcija'”, dodao je naš košarkaš.

Kada je shvatio da mu je to u tom trenutku jedina opcija, prilično se iznervirao.

“Uzeo sam mobitel i bacio ga od zid. Otišao je u milion komada”, iskren je Musa.

Otišao je po novi mobitel i ponovo nazvao Miška.

“On mi je rekao da je Lugo ekstra priča. Ja sam otišao na ACB tabelu i vidio sam da uopšte ne postoji klub Lugo. Onda sam pomislio je li moguće da me šalje u drugu ligu, nisam valjda toliko loš. Onda mi je Miško rekao da su se oni plasirali u ACB ligu, da ću igrati puno tamo itd.”

Kasnije je ispričao da ga je zvao i Jasmin Repeša da pređe u Fortitudo. Kaže da se s njim sve dogovorio, ali onda ga je opet nazvao Miško Ražnatović.

“Rekao mi je da će me sada nazvati trener Rio Bregana, koji mi je ponudio sve isto kao Repeša. Miško mi je rekao da ću svake druge sedmice igrati protiv Reala, Barcelone i drugih najjačih španskih klubova i da me jedna dobra sezona može pogurati u takve klubove. To se na kraju i desilo”, ispričao je Musa.

Podsjetimo, Musa je ovog ljeta, nakon sjajne sezone u Breoganu, prešao u Real Madrid. prneosi “Radiosarajevo“.

