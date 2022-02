Košarka: Reprezentacija BiH sprema se za pobjedu nad Litvancima

Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u četvrtak od 20 sati u tuzlanskom Mejdanu odigrat će veoma bitnu utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo s reprezentacijom Litvanije. Nacionalni tim Bosne i Hercegovine od ponedjeljka uvečer je kompletiran, a sve do početka utakmice stručni štab i reprezentativci će se pripremati za iskušenje koje ih očekuje.

Selektor Vedran Bosnić dobro je upoznat s kvalitetom reprezentacije Litvanije u kojoj je košarka najpopularniji sport. Prati posljednja dešavanja i otkaze u taboru Litvanaca, ali smatra da će najbitnije biti da reprezentacija Bosne i Hercegovine odigra maksimalno angažovano od prvog do posljednjeg minuta.

Iz protivničkog tabora su najavili fizičku jaku pa tek onda košarkaški lijepu utakmicu.

“Ne vjerujem da nas je selektor Litvanije potcijenio. Prije nekoliko dana sam rekao da će to biti, prije svega, fizički rat pa onda košarka. Vrlo je bitno da odigramo jednu fizičku utakmicu s puno kontakta, jer igramo protiv ekipe koja je jako kvalitetna fizički, koja jako dobro trči, svi šutiraju i ne trebamo puno trošiti vremena o Litvancima, jer je to košarkaška nacija, znaju da igraju košarku, tako da ne vjerujem da nas potcijenjuju i mislim da jako respektuju kako mi igramo u zadnjih nekoliko godina, jer vjerovatno su oni analizirali nas kao što smo i mi analizirali njih”, kaže selektor Bosnić na konferenciji za medije danas u Tuzli, javlja Anadolu Agency (AA).

Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine Miralem Halilović ima posebnu emociju kada igra u rodnoj Tuzli i očekuje da će ovoga puta doći do pobjede, jer su u posljednjoj utakmici pred publikom u Mejdanu poraženi od Grčke. Halilović je u svojoj bogatoj karijeri tri mjeseca proveo u Litvaniji i dobro zna šta je Litvancima košarka.

“Mogao sam u ta tri mjeseca osjetiti koliko im košarka znači, koliko im je to, uz religiju, najbitnija stvar. Ni jedan drugi sport, zapravo, ne postoji, nije im bitan, samo je košarka, to je Žalgiris i oni svi ginu za to, žive za to i sugurno da će druga gostujuća utakmica s njima biti jako teška, ali i ova prva njima će značiti i bit će praćena u Litvaniji maksimalno”, kaže kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Džanan Musa dolazi sa statusom najboljeg strijelca španske lige. Motiva kod Muse nikada nije nedostajalo kada su u pitanju igre za nacionalni tim Bosne i Hercegovine.

“Pokušavam da naštimam nišanske sprave na ove tuzlanske koševe, ali nadam se da će biti do utakmice kako treba. Šalu na stranu, ja sam jako počastvovan i sretan što sam opet u Tuzli, što je čitava reprezentacija na okupu. Spremamo se za jednu ozbiljnu reprezentaciju, za ozbiljne dvije utakmice, naravno sa selektorom Bosnićem i čitavim stručnim štabom. Mi znamo šta trebamo uraditi da bi dobili tu utakmicu i naravno kao u svakoj utakmici mi idemo da je dobijemo, dat ćemo sve od sebe pred paklenom publikom da to i ostvarimo i nadamo se ćemo na kraju krajeva izaći kao pobjednici”, kaže Musa.

Sportski direktor reprezentacije Bosne i Hercegovine Vedran Princ je istakao kako pripreme za organizaciju utakmice idu svojim tokom te da se očekuje odluka nadležnih organa o dopuštenju ulaska većeg broja gledatelja. Ukoliko se takva odluka usvoji, prema riječima Princa, kapacitet dvorane Mejdan će biti maksimalan, a ne kao što je prethodno najavljeno 3.500 gledatelja.

Utakmica Bosna i Hercegovina – Litvanija igra se 24. februara 2022. godine u 20 sati.

