Jusuf Nurkić objasnio Amerikancima zašto muslimani poste tokom mjeseca Ramazana

Naš najbolji košarkaš Jusuf Nurkić u posljednjem postu na društvenim mrežama objasnio je Amerikancima zbog čega muslimani poste tokom mjeseca Ramazana.

– Mi muslimani postimo kao čin ibadeta ili obožavanja, to je prilika da se približimo Bogu i na neki način da postanemo suosjećajniji prema onima kojima je to potrebno. Post se također gleda kao način da se naučite strpljenju i prekinete loše navike, napisao je Nurkić. prenosi AvaZ

Mnogi su bili u čudu kada je on otkrio da će postiti mjesec Ramazan, bez obzira na to što će u NBA ligi skoro svaku noć igrati utakmicu. No, to nije prvi put da to radi, jer kako ističe, post mu ne pravi nikakav problem na utakmicama.

I/ we Muslims fast as an act of worship, a chance to get closer to God, and a way to become more compassionate to those in need. 🙏🏻 Fasting is also seen as a way to learn patience and break bad habits. https://t.co/7OeIQEJzfo

— Jusuf Nurkić (@bosnianbeast27) March 6, 2021