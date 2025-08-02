Bećiragić odabrao 12 igrača koji putuju na Eurobasket

Košarkaška reprezentacija BiH naredne sedmice počinje sa utakmica Eurobasketa, a rivali u grupi su Španija, Italija, Grčka, Gruzija i Kipar.

Iako se do prije nekoliko dana očekivalo da ćemo na Eurobasket ići kompletni, ipak, povrede Egzejvijera Kastanjede i Džanana Muse su skratile rotaciju.

Selektor Adis Bećiragić je odabrao 12 igrača koji će putovati na Eurobasket, a to su: Jusuf Nurkić, Džon Roberson, Amar Alibegović, Adnan Arslanagić, Edin Atić, Miralem Halilović, Amar Gegić, Ajdin Penava, Aleksandar Lazić, Tarik Hrelja, Adin Vrabac i Kenan Kamenjaš.

Podsjećamo, Džon Roberson je došao na poziciju naturaliziranog igrača umjesto Egzejvijera Kastanjede, a kapiten će biti Miralem Halilović.

